ويليان يوضح موقفه من الاستمرار مع تشيلسي أو الرحيل لبرشلونة

ويليان البرازيلي لاعب تشيلسي يؤكد على سعادته في صفوف البلوز ورغبته في الاستمرار مع الفريق حتى نهاية تعاقده.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف البرازيلي ويليان عن سعادته في صفوف فريق تشيلسي وعن رغبته في الاستمرار رفقة الفريق حتى نهاية تعاقده مع البلوز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه لا يفكر في الرحيل عن صفوف تشيلسي ويسعى لتحقيق أكبر قدر من البطولات مع الفريق.

وقال ويليان: "مستقبلي هنا، لا يزال لدي موسم ونصف في تعاقدي مع تشيلسي ولن أرحل عن صفوف الفريق قبل أن ينتهي ذلك التعاقد".

بوجبا يسخر من مورينيو: أصبحت ألعب مثل لامبارد

وأضاف: "لا أعلم إذا ما كان النادي يريدني أن أوقع على عقد جديد لكنني في كامل تركيزي حاليًا، وبكل تأكيد سأحب أن أنال عقدًا جديدًا إذا ما أرادوا ذلك".

وأكمل: "لقد كنت هنا لخمسة سنوات ونصف وحققت الكثير من الألقاب رفقة الفريق، أنا سعيد للغاية بتواجدي مع تشيلسي في الوقت الحالي".

تركي آل الشيخ يوضح موقفه النهائي من بيع بيراميدز

واختتم: "اللعب لتشيلسي يعني الفوز بالألقاب كل عام، علينا أن نزيد من حالة التركيز حال أردنا أن نحقق بطولة هذا الموسم".

جدير بالذكر أن اللاعب ارتبط اسمه في الفترة الأخيرة بالانتقال لبرشلونة في ظل تكرار رغبة النادي الكتالوني في ضم النجم البرازيلي لدعم الهجوم.