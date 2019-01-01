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كأس الاتحاد الإنجليزي

ويلوك يقتحم تاريخ آرسنال بهدفيه في شباك بلاكبول

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اللاعب بات أصغر من يسجل للجانرز في كأس الاتحاد منذ 8 أعوام..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

حقق جو ويلوك لاعب آرسنال الواعد رقماً قياسياً بتسجيله في شباك بلاكبول، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

جاء ذلك بعد أن سجل الهدف الأول في الدقيقة 11، ثم ألحقه بالهدف الثاني في الدقيقة 37.

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الهدف جعله أصغر من يسجل لآرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، عن عمر 19 عاماً و138 يوماً، وذلك منذ يناير 2010.

وكان الرقم المسجل حينها باسم الويلزي آرون رامسي الموشك على الرحيل بنهاية الموسم، في شباك وست هام عن عمر 19 عاماً و8 أيام.

المباراة لا تزال جارية بتقدم الجانرز بهدفين دون رد، ضمن منافسات دور الـ64، والذي كان أبرز المتأهلين منه حتى الآن هم توتنهام هوتسبر وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

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