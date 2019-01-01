ويلوك يقتحم تاريخ آرسنال بهدفيه في شباك بلاكبول
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حقق جو ويلوك لاعب آرسنال الواعد رقماً قياسياً بتسجيله في شباك بلاكبول، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.
جاء ذلك بعد أن سجل الهدف الأول في الدقيقة 11، ثم ألحقه بالهدف الثاني في الدقيقة 37.
الهدف جعله أصغر من يسجل لآرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، عن عمر 19 عاماً و138 يوماً، وذلك منذ يناير 2010.
19y 138d - Joe Willock is the youngest player to score for Arsenal in the FA Cup since January 2010, when Aaron Ramsey netted against West Ham (19y 8d). Glimpse.— OptaJoe (@OptaJoe) January 5, 2019
وكان الرقم المسجل حينها باسم الويلزي آرون رامسي الموشك على الرحيل بنهاية الموسم، في شباك وست هام عن عمر 19 عاماً و8 أيام.
المباراة لا تزال جارية بتقدم الجانرز بهدفين دون رد، ضمن منافسات دور الـ64، والذي كان أبرز المتأهلين منه حتى الآن هم توتنهام هوتسبر وتشيلسي ومانشستر يونايتد.