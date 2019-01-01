ويلوك: إيمري لم يكن السبب في مشاكل أرسنال

ليونبرج يتولى المهمة مؤقتاً في لندن

دافع جوي ويلوك، لاعب أرسنال، عن مدربه السابق أوناي إيمري، وذكر أن الأخير لا يتحمل بمفرده مسؤولية تراجع النتائج هذا الموسم.

أرسنال أقال إيمري الأسبوع الماضي بعد دخول الفريق في سلسلة من عدم الانتصارات، وعين مساعده فريدي ليونبرج، لاعب الفريق السابق، مدرباً مؤقتاً.

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وقال ويلوك مع "سكاي": "أشعر أن مسؤولية التراجع لم تكن فقط على المدرب، الفريق أيضاً، نحتاج للتحسن كفريق وهذا ما نحاول فعله".

وأكمل: "حالياً فريدي يقوم بعمل جيد ويتفهم اللاعبين لأنه سبق وقام بهذا العمل وارتدى ذلك القميص، يعرف شعورنا في الوقت الراهن".

وواصل الشاب: "أشعر أن الخطأ يقع أكثر على الفريق وأننا بحاجة للتحسن، أنا سعيد بوجود فريد الآن، عملت معه العام الماضي وعلمني الكثير داخل وخارج الملعب، هو بمثابة المعلم لي".

ويعد ويلوك من النقاط المضيئة القليلة في موسم المدفعجية الحالي، إذ شارك المهاجم اليافع في 19 مباراة بكل المسابقات، وسجل أربعة أهداف.

ويلعب أرسنال مساء الخميس مع ستاندرلييج لحساب الجولة الأخيرة من الدوري الأوروبي.