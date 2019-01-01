ويلهامسون : ياسر القحطاني ساعدني كثيرًا في الهلال

وصف اللاعب السويدي زميله القحطاني باللاعب العظيم

أكد اللاعب الدولي السويدي المعتزل كريستيان ويلهامسون، لاعب الهلال السابق، على القيمة الكبيرة التي يمتلكها زميله ياسر القحطاني الذي يخوض مباراة اعتزاله خلال أيام.

وفي تصريحات تلفزيونية لقناة العربية وصف اللاعب السويدي زميله القحطاني باللاعب العظيم، وذكر أنه كان يساعده كثيرًا عندما كانا سويا في الهلال.

ولعب الثنائي لأكثر من موسم بالقميص الهلالي محققا سويًا العديد من الألقاب والبطولات على الصعيد المحلي.

ويلهامسون أضاف في تصريحاته : ياسر ليس فقط لاعب كبير بل هو أيضًا شخص عظيم، وكانت هناك بعض العقبات في اللغة، ساعدني فيها لآنه كان يُجيد التحدث بالإنجليزية وكان أحد أسباب تواجدي بالهلال.

وأكد ويلي أن ياسر سهل من مهمته مع الهلال كثيرًا بسبب صعوبة التعامل في بداية تواجده بالهلال ، مؤكدًا إنه فخور باللعب معه.

ويلهامسون أنهى تصريحاته قائلاً : "أتمنى للقحطاني كل التوفيق في الفصل القادم من حياته، وأعتقد أنه حان الوقت ليجد شيئًا مختلفًا وأن ينظر إلى ماهية الحياة خارج ملعب كرة القدم".

وأعلن ياسر القحطاني عن مشاركة الرباعي الليبي طارق التايب والروماني رادوي والسويدي كريستيان ويلهامسون إلى جانب الكوري الجنوبي لي يونغ في مباراة اعتزاله، بالإضافة إلى السوري عمر السومة.

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وسيخوض فريق "Y 20" المطعم بعدد من النجوم العالميين مثل الإيطالي أندريا بيرلو ومواطنه فرانشيكو توتي، بالإضافة إلى الكاميروني صامويل إيتو والهولندي روبن فان بيرسي، المواجهة أمام فريق الهلال.