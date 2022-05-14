ويلهامسون: عقلية ميسي ورونالدو حل الهلال .. وسأفوز على النصر بـ10 دقائق

يرى السويدي كريستيان ويلهامسون؛ نجم الهلال السابق، أن الفريق الأزرق لا يوجد له منافس في الكرة السعودية خلال الوقت الحالي، متحدثًا عن البرازيلي ماتيوس بيريرا، وسالم الدوسري لاعبا الزعيم.

ماذا قال ويلهامسون عن حظوظ الهلال في الدوري السعودي؟

النجم السويدي تحدث لموقع "العربية نت"، حيث قال عن مواجهة الهلال والاتحاد المرتقبة: "حضرت مباراة الدور الأول بين الفريقين، الاتحاد كان يعاني من بعض الغيابات للإصابات، والهلال كان الأفضل منه".

وتابع: "لا أعلم ما هي ظروف الاتحاد في الكلاسيكو القادم، ولكن دائمًا مواجهته في جدة ما تكون صعبة للغاية، ولكن الفريقين يمتلكان فرصة الفوز، ولكنني أعتقد أن الزعيم لديه فرصة حقيقية لخطف لقب الدوري".

وعن رأيه في بيريرا قال ويلهامسون: "بالطبع يمتلك اللاعب إمكانيات رائعة، وأريد أن أقول عندما تلعب لأي فريق، يجب أن تحب الاستمتاع بكرة القدم وتقدم أفضل ما لديك، فلا وقت للاسترخاء، كما كان يفعل الفرنسي بافيتمبي جوميس".

وواصل: "كنت أحب طريقة لعب جوميس، وأحترامه للنادي وثقافته، ولذلك نجح في تحقيق العديد من الإنجازات رفقة الهلال".

ما هو الشيء المفقود في الهلال؟

وتحول النجم السويدي للحديث عن إمكانيات الهلال الحالية، حيث قال: "أعتقد أن الفريق ينقصه شيئًا ولكن لا أعلم ما هو، ولكنني لا أرى أن الفريق الحالي يمتلك الحماسة التي كانت موجودة في السابق حاليًا".

وأضاف: "عندما تلعب للهلال يجب أن تعي شيئًا، هو أن ما حققته أمس انتهى، ويجب أن تنظر إلى الغد، لأنك إذا ركزت على ما حققته سابقًا، لن تحقق المزيد".

وأردف: "ويجب أن ننظر دائمًا على القادم لضمان الاستمرارية مثلما يفعل نجوم كرة القدم ليونيل ميسي وكريستيانو، والمدرب يجب أن يزرع هذه العقلية في ذهن اللاعبين".

ويلهامسون سيفوز مع الهلال على النصر في 10 دقائق!

المهاجم السويدي أكد على تصريحه السابق، حيث قال: "نعم إذا كنت موجودًا في الملعب سأهزم النصر في 10 دقائق فقط، أرى أنه ليس فريقًا سيئًا، وآمل أن يكون الشباب والأهلي والنصر في أفضل مستوياتهم دائمًا".

كريستيان أكد على أن الهلال هو الأفضل في السعودية وآسيا حاليًا، حيث قال: "الهلال الأفضل في السعودية وآسيا، ولا يوجد منافس ثاني ثابت في السعودية، لأن كل موسم يظهر منافس جديد له، أحيانًا النصر ثم الأهلي والاتحاد".

وعن أكثر خصم واجهه مع الهلال، قال السويدي: "لا يوجد خصم صعب واجهته، كان هناك الكثير من اللاعبين الجيدين، وأحب دائمًا مواجهة الأفضل لإبراز قدراتي، ولكن إذا تطرقنا إلى أقوى فريق لعبت أمامه من الناحية البدنية فهو الاتحاد، كان يمتلك خط دفاع قوي واللعب أمامهم صعب بدنيًا".

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