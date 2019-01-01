ويلسون: لن أرحل عن بورنموث من أجل دكة تشيلسي

يحلم باللعب في دوري أبطال أوروبا

أكد المهاجم الإنجليزي كالوم ويلسون، أنه لا يرغب في الرحيل عن صفوف بورنموث، والانتقال للجلوس على دكة تشيلسي.

ويلسون ارتبط أكثر من مرة بالانتقال للبلوز، كان آخرها في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن يتوجه النادي اللندني لاستعارة جونزالو هيجواين.

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تشيلسي يعاني حالياً من عقوبة الحظر وعدم القدرة على ضم لاعبين جدد، لكن ويلسون يُصر أنه لن ينضم لهم لو أتيحت له الفرصة.

وقال صاحب الـ27 عاماً:"أسعد لحظات حياتي عندما أكون على أرض الملعب، لا أريد الانتقال لنادي آخر والجلوس على دكة البدلاء".

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وأضاف:"لا يمكنني تخيل الجلوس وعدم اللعب مع بورنموث أو أي نادي آخر، كل لاعب يحلم بتمثيل منتخب بلاده، وهذا ما حققته بسبب الظهور بشكل مستمر".

وتابع:"المشاركة في دوري أبطال أوروبا أحد أهدافي، ارتبط بالانضمام للعديد من الأندية الكبيرة، ولكني لن أنخدع وراء فرصة غير حقيقية".

ويتمتع ويلسون بانطلاقة مميزة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم رغم معاناته من إصابة خطيرة، حيث أحرز 11 هدف وصنع 7 في 25 مباراة.