ويلز تعيد أمل التأهل لأمم أوروبا في مشاركة باهتة لبيل

منتخب ويلز يفوز على أذربيجان بهدفين نظيفين في لقاء الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

حقق منتخب ويلز الفوز اليوم على نظيره أذربيجان بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن لقاءات الجولة التاسعة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقام الصيف المقبل.

جاء هذا الفوز بمشاركة لاعب ريال مدريد جاريث بيل الذي ظهر بعيدًا للغاية عن مستواه وغادر أرض الملعب لصالح البديل آرون رامسي في الدقيقة الـ ٥٩.

سجل الهدف الأول لمنتخب ويلز اللاعب كيفر مور نجم فريق ويجان أتلتيك في الدقيقة العاشرة من أحداث المباراة بعد عرضية لعبها هاري ويلسون من ركلة ركنية.

استمرت سيطرة ويلز على أحداث اللقاء وحاول نجوم الفريق التسجيل من جديد في عدة مناسبات لكن الدفاع الأذربيجاني كان متألقًا.

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وأضاف هاري ويلسون صانع الهدف الأول ثاني أهداف منتخب ويلز في المواجهة بنفسه بعد متابعة لتسديدة رائعة من دانييل جيمس ردها القائم بعد مجهود فردي كبير له.

حاول أصحاب الأرض الرد واستعادة كبريائهم الذي فقدوه أمام جماهيرهم ووسط ملعبهم لكن دون فائدة أو خطورة حقيقية على مرمى الضيوف.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب ويلز للنقطة الـ ١١ في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة في انتظار نتيجة مواجهة سلوفاكيا وكرواتيا.

جدير بالذكر أن الفريق الويلزي في حاجة للفوز في المباراة المقبلة أمام نظيره المجري والتي تقام بويلز هذا الأسبوع للتأهل لكأس الأمم الأوروبية التي تقام الأسبوع المقبل.