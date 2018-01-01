ويس براون: لقد أعاد سولشاير الابتسامة إلى مانشستر يونايتد

ويس براون يتحدث عن التغيير الذي أحدثه سولشاير في مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدافع السابق لمانشستر يونايتد ويس براون حول المدرب الجديد للشياطين الحمر أولي أونير سولشاير، حيث أكد أن السعادة التي يراها على وجوه لاعبي مانشستر يونايتد عقب توليه شيء مبهر للغاية. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان سولشاير قد تولى تدريب مانشستر يونايتد منتصف الأسبوع الماضي كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم، وذلك خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو المقال لسوء النتائج.

وبخصوص ذلك، قال براون قبل مواجهة الشياطين الحمر الأولى تحت قيادة سولشاير أمام كارديف سيتي إن الابتسامة التي عادت للاعبي الفريق والأجواء الحماسية داخل النادي شيء مبشر للغاية.

وأضاف: "الآن أصبح الجميع يلعبون بدون ضغوط خارجية، لا أعذار بعد ليوم لسانشيز أو بوجبا أو غيرهم، على الجميع استغلال هذا الجو العام من الراحة النفسية من أجل تقديم أفضل ما يمتلك.

وتابع: "أولي سولشاير لاعب كبير، أنا لعبت معه وهو على المستويين المهني والشخصي رجل أكثر من رائع، أتوقع أن تتخطى نجاحاته مع الفريق كونه مدرب مؤقت فقط.

يذكر أن سولشاير سيخصوض اليوم السبت أولى مبارياته كمدرب لمانشستر يونايتد أمام نادي كارديف سيتي، وهو الفريق الذي كان أولي مدربه السابق.