ويسكا بطلًا للدرجة الثانية بالدوري الإسباني وفيروس كورونا يؤجل الحسم

رغم خوض لقاءات الجولة الأخيرة اليوم، آخر الصاعدين للدوري الإسباني لا يزال مجهول الهوية.

أقيمت اليوم مباريات الجولة الأخيرة من الدرجة الثانية لبطولة الدوري الإسباني، وهي الجولة التي كان من المفترض أن تحدد ملامح تصفيات الصعود للدرجة الأولى.

لكن قررت رابطة الأندية الإسبانية تأجيل مواجهة فريق ديبورتيفو لاكرونا أمام نظيره فوينلابرادا، بسبب ظهور عينات فحوصات كورونا إيجابية في صفوف الأخير.

ولم توضح الرابطة الموعد الجديد للمباراة، كما لم تكشف عن حالة اللاعبين وعددهم، ولم توضح إذا ما كان خصومهم في المباريات السابقة في خطر أم لا.

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جاء هذا في الوقت الذي خسر فيه قادش بهدف نظيف من الباسيتي، ليتوج ويسكا بطلًا للبطولة بعد الفوز على خيخون بهدف نظيف.

وفاز ريال سرقسطة على نظيره بونفيرادينا بهدفين لهدف وحسم المركز الثالث لصالحه، كما حسم ألميريا المركز الرابع رغم تعادله.

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وتعرض جيرونا للهزيمة بثنائية نظيفة أمام ألكوركون لكنه ضمن الصعود للتصفيات، وبقى المركز السادس مأرجحًا بين إلتشي الذي فاز على ريال أوفيدو بهدفين لهدف وبين فوينلابرادا الذي سيتم تحديد موعد مباراته المؤجلة ضد ديبورتيفو لاكرونا لاحقًا.

في الوقت نفسه تأكد هبوط فريق ديبورتيفو لاكرونا للدرجة الثالثة بعد فوز الباسيتي ولوجو، أيًا كانت نتيجة مباراته ضد فوينلابرادا.

جدير بالذكر أن الساعات المقبلة ستشهد تحديد الموقف الأخير للمباراة المؤجلة والتي سيتم تحديد الصاعد الأخير للتصفيات من خلالها.