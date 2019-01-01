ويا: هازارد وأوباميانج يلهماني

تيموثي ويا نجم فريق باريس سان جيرمان السابق وليل الحالي يؤكد أنه يحصل على إلهامه من كل من إيدن هازارد وأوباميانج.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الشاب تيموثي ويا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق وليل الجديد عن سعادته بإتمام صفقة انضمامه لوصيف الدوري الفرنسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ويا وأكد خلالها أنه يتطلع لتقديم أفضل ما لديه مع فريقه الجديد، وللسير على خطى نجوم الفريق السابقين.

وقال ويا: "أنا أعرف هذا النادي منذ أن كنت ألعب في فرنسا من قبل، وأحب حقًا أن أبدأ في اكتشاف الكثير حول تاريخه الماضي".

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وأضاف: "لاعبون عظماء مثل أوباميانج وهازارد ونيكولاس بيبي لعبوا هنا، وأنا سعيد لأنني سأتواجد في نفس أماكنهم، هذا يلهمني، وأتمنى أن يسير كل شيء على ما يرام".

وأكمل: "هدفي هو التطور هنا، الآن العمل سيبدأ ولا يمكنني الانتظار حتى ألعب أمام الجماهير، هذا فريق عظيم وأنهى الموسم الماضي في المركز الثاني وسيلعب في دوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد انضم لفريق ليل قادمًا من باريس سان جيرمان مقابل ١٠ مليون يورو بعد أن أمضى ست أشهر في مع سيلتك الأسكتلندي على سبيل الإعارة.