وولفرهامبتون يعيد عقدة تاريخية لمانشستر يونايتد بعد أربعة عقود!

وولفرهامبتون يحرج سولشار للمرة الثانية بعد ما يقارب أسبوعين

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق وولفرهامبتون فوزه الثاني على مانشستر يونايتد بعد ما يقارب أسبوعين بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الأسبوع الثالث والثلاثين من البريميرليج.

انتصار وولفرهامبتون على الشياطين الحُمر آتى هذه المرة في البريميرليج بعد ما يقارب أسبوعين من تحقيق الفوز بنفس النتيجة والإطاحة بمانشستر يونايتد من ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها وولفرهامبتون الانتصار مرتين على مانشستر يونايتد في موسم واحد منذ موسم 1979/1980.

وتعتبر خسارة اليوم هي الخسارة الثانية في الدوري لمانشستر يونايتد مع المدرب النرويجي أولي جونار سولشار بعد الخسارة من آرسنال.

وكان سولشار قد تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت في ديسمبر الماضي عقب إقالة المدرب البرتغالي جوزية مورينيو، قبل أن يجدد النادي عقده لمدة ثلاث سنوات مؤخرًا.