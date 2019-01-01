دوري أبطال أوروبا

ووكر يحرس مرمى مانشستر سيتي بعد إصابة إيدرسون وطرد برافو

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النادي الإنجليزي يفقد حارسه البرازيلي بسبب الإصابة أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

شهدت مباراة مانشستر سيتي حدث غريب أمام أتالانتا بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث وقف الظهير كايل ووكر في حراسة المرمى بالدقائق الأخيرة من المباراة.

 

كان الحارس البرازيلي إيدرسون قد بدأ المباراة في حراسة المرمى ولكنه تعرض لإصابة مما جعل المدرب بيب جوارديولا يقوم بإخراجه بين الشوطين ويعتمد على الحارس كلاوديو برافو التشيلي.

ولكن في شوط المباراة الثاني تلقى الدولي التشيلي بطاقة حمراء ليغادر ملعب المباراة ويصبح جوارديولا أمام مأزق حقيقي.

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أكمل مان سيتي الدقائق المتبقية منقوص العدد كما دفع المدرب الإسباني بالنجم كايل ووكر الظهير الأيمن في حراسة المرمى.

أكدت الصحف الإنجليزية أن مان سيتي لم يكشف بعد عن إصابة حارسه الأساسي ولكن سيتم ذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية خلال الأيام المقبلة، وهذا ما يضع بطل البريميرليج في مأزق آخر حيث أنه سيواجه المتصدر ليفربول في الجولة المقبلة.

يذكر أن الريدز في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 6 نقاط عن مان سيتي وستكون المباراة المقبلة لها تأثير كبير على سباق البطولة هذا الموسم.

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