ووكر: لا يمكن لوم جوارديولا وليفربول كالنار

أبرز تصريحات كايل ووكر عقب انتصار مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي

قال كايل ووكر نجم مانشستر سيتي إن خسارة الفريق خلال ديربي اليوم لا يمكن تحميل مسؤوليتها أو مسؤولية التعثرات الأخيرة للمدرب بيب جوارديولا.

ونجح الشياطين الحمر في حسم ديربي مانشستر لصالحهم بعدما حققوا فوزًا هامًا خارج القواعد على حساب مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد لحساب الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وعقب المباراة قال.كايل ووكر في تصريحات لسكاي إن الخروج بشباك نظيفة ليس مسؤولية المدافعين فقط كما أن تسجيل الأهداف ليس مسؤولية المهاجمين فقط، مؤكدًا على مفهوم عمل الفريق كوحدة واحدة.

وأضاف: "لقد نجح مانشستر يونايتد في استغلال الفرص التي أتيحت له وتسجيل الأهداف من خلالها وهذا ما صعب علينا المباراة خاصة أنهم نجحوا في التقدم بهدفين في وقت مبكر"

وتابع: "لا يمكن أن يتحمل بيب جوارديولا مسؤولية الهزيمة، هو مدرب كبير وفاز بالعديد من الألقاب وانتقاده على مباراة أو اثنين خسرهما ليس عدلًا"

وأردف: "ليفربول يلعب كالنار هذا الموسم ويستمر في حصد النقاط في مباراة تلو الأخرى، هذا ما يجعله المرشح الأبرز للفوز باللقب مع استمراره في هذا الأداء ولكن المنافسة لم تنتهِ بعد"

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد حقق انتصارًا على توتنهام بقيادة مورينيو منذ 3 أيام، قبل أن يحقق انتصاره على مانشستر سيتي اليوم ليواصل نتائجه المميزة أمام الكبار هذا العام رغم أدائه المهتز أمام بقية الفرق، وليعيد السيتي إلى دوامة الشك من جديد