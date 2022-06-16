وهبي خزري يرفض عرضًا ضخمًا من النصر!

النجم التونسي يريد الاستمرار في أوروبا

رفض التونسي وهبي خزري عرضًا كبيرًا من نادي النصر السعودي، من أجل الانضمام له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نهاية عقده مع سانت إيتيان الفرنسي.

خزري يرفض عرض النصر

كشف صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن تلقي خزري عرضًا مغريًا من نادي النصر، ولكنه رفضه في ظل رغبته في الاستمرار بالملاعب الأوروبية خلال الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم التونسي يمتلك العديد من العروض الأوروبية، أبرزها 3 عروض من أندية نيس وليل ومارسيليا بالدوري الفرنسي.

هذا بالإضافة إلى امتلاك وهبي عروض أخرى من إيطاليا وأمريكا، ويفاض بين كل تلك العروض خلال الوقت الحالي لاختيار الأنسب له.

وهبي أصبح حرًا بعد هبوط ناديه

لم يتمكن وهبي خزري من إنقاذ فريقه سانت إيتيان إلى الدوري الفرنسي الدرجة الثانية، بعد أن احتل المركز الثامن عشر برصيد 32 نقطة.

اللاعب التونسي لعب في صفوف نادي سانت إيتيان 4 مواسم، واستطاع أن يسدل 37 هدفًا خلال 114 مباراة بجميع المسابقات.

صاحب الـ31 عامًا يرفض اللعب في الدوريات العربية خلال الوقت الحالي، في ظل رغبته في الاستمرار بأوروبا خلال المواسم القادمة.

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