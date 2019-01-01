وناس: لا أعلم مصيري مع نابولي حتى الآن

غموض تام حول مستقبل الدولي الجزائري

أكد آدم وناس جناح نادي نابولي الإيطالي، أنه لا يعلم ما سيحدث بخصوص مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النجم الجزائري حصل مؤخراً مع بلاده على كأس الأمم الإفريقية، ليعود مرة أخرى لنابولي وسط غموض حول مصيره.

وناس كان سيرحل بشكل مؤكد في حالة التعاقد مع نيكولاس بيبي، ولكن مع تفضيل الإيفواري الانضمام لأرسنال أصبحت الصورة غير واضحة.

وقال الجزائري في تصريحات صحفية:"كل شيء متوقف على ما سيحدث في سوق الانتقالات".

وأضاف:"قد أستمر مع نابولي أو أرحل، كل شيء وارد الحدوث الآن، لعبت في إيطاليا لمدة عامين وأتمنى الاستمرار في اللعب على نفس المستوى".

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وتابع:"قضيت فترة طويلة جداً من مسيرتي في فرنسا مروراً بالعديد من الأندية وصولاً لبوردو".

يذكر أن صاحب الـ22 عاماً ارتبط في الفترة الأخيرة بالرحيل عن نابولي والانتقال لأي من مارسيليا أو ليل.