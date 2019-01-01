ولي العهد السعودي يهنئ الرئيس الجزائري بالفوز بأمم أفريقيا

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يهنئ رئيس الجزائر بالتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تهنئته للرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، عقب تتويج الجزائر بكأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.

وكان منتخب الجزائر قد حصد كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعدما حقق الفوز في المباراة النهائية على منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي جمع الطرفين، عقب فوز محاربي الصحراء على السنغال بهدف نظيف في نهائي البطولة على ستاد القاهرة.

— الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) July 20, 2019

ويأتي ذلك على خلفية العلاقات الطيبة التي تجمع ما بين المملكة العربية السعودية ودولة الجزائر على مستوى علاقة الشعب والحكومات.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين قد أجرى اتصالًا قبل نجله بالرئيس الجزائري أيضًا من أجل تهنئته باللقب.

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يذكر أن اللقب يعد هو الأول للجزائر في كأس الأمم الأفريقية منذ عام 1990، والثاني لهم على مدار تاريخهم.