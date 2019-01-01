وليد عبدالله يتحدث عن التتويج بالدوري السعودي ودور رئيس النصر

النصر يتوج بالدوري بعد منافسة قوية مع الهلال

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث وليد عبدالله حارس النصر السعودي، عن سعادته بالتتويج بالدوري بعد الفوز على الباطن وتأمين فارق النقطة مع الهلال.

وحقق النصر فوزًا صعبًا على الباطن بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عبدالله في تصريحات تلفزيونية: "رئيس النادي وقف معنا في كل كبيرة وصغيرة، وساندنا دائمًا في الهزيمة ويعطي لنا دفعة معنوية كبيرة".

وأضاف: "أصبح رئيس النصر أخ كبير لنا، وأقل شيء نقدمه له هي بطولة الدوري التي حققناها بعد الفوز على الباطن، وكانت مباراة صعبة للغاية".

وتابع وليد عبدالله: "واجهنا ظروف صعبة وضغوط كبيرة ولكن رئيس النادي وقف معنا بقوة من أجل التتويج بالبطولة وبالفعل فعلناها".

إقرأ أيضًا - حصاد موسم النصر – الأقوى هجوماً وسقوط مفاجئ في الكأس وبطل الدوري

وحقق النصر البطولة بعد منافسة شديدة مع الهلال، في الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.