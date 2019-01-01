وليد سليمان يطير إلى ألمانيا للإطمئنان على إصابة الركبة

وليد سليمان يواصل التأهيل من أجل العودة للمشاركة مع الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

غادر وليد سليمان لاعب الأهلي المصري، إلى ألمانيا صباح اليوم، من أجل استكمال رحلة علاجه بسبب الإصابة الذي يعاني منها في الفترة الأخيرة.

ويغيب وليد سليمان عن الأهلي منذ فترة بسبب الإصابة في الرباط الداخلي للركبة والذي أصيب بها في لقاء شبيبة الساورة في لقاء دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للأهلي، أن اللاعب غادر القاهرة صباح اليوم من أجل الاطمئنان على برنامجه التأهيلي في ألمانيا وتعافيه من إصابة الركبة.

وكان وليد سليمان قد شارك مع الأهلي في المران الجماعي مؤخرًا ولكن المدير الفني للفريق يرغب في الاطمئنان على ركبة اللاعب قبل إشراكه في اللقاءات.

وودع الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في ربع نهائي النسخة الحالية، بعد الهزيمة في الذهاب بخمسة أهداف نظيفة قبل الفوز الذي لم يشفع له في العودة بهدف.

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ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، من أجل الحفاظ على قمة البطولة المحلية في الموسم الحالي.