وليد سليمان وحمدي فتحي يواصلان التأهيل ومران خاص للغائبين عن القمة

ويغيب الثنائي عن مباراة الأهلي أمام الزمالك في قمة الكرة المصرية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

شارك ثنائي النادي الأهلي المصري وليد سليمان وحمدي فتحي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة صباح اليوم بمران الغائبين عن معسكر الإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة الزمالك.

وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن قيام الثنائي بتدريبات تأهيلية؛ استكمالاً لبرنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث يعاني وليد سليمان من الإصابة في ركبته في حين يشكو حمدي فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

ويغيب الثنائي عن مباراة الأهلي أمام الزمالك في قمة الكرة المصرية، والتي تُقام غدًا السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

حمدي فتحي وليد سليمان يشاركان في مران تأهيلي استعدادا للمشاركة في المران الجماعي بعد التعافي من الإصابة 🔴 pic.twitter.com/yYjE8j5P0b — جول مصر (@goaleg) March 29, 2019

وفي نفس الإطار، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبون عن معسكر الإسكندرية؛ استعداداً لمواجهة الزمالك، خاضوا مرانًا قويا صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

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وقاد حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تدريبات اللاعبين الغائبين عن معسكر القمة والتي شهدت مشاركة كل من كريم نيدفيد ومحمد نجيب وأحمد علاء وأحمد حمودي وإسلام محارب.