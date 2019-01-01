وليد سليمان يعود لتدريبات الأهلي والسولية يغيب بسبب العضلة الأمامية

مران الأهلي يشهد عودة وليد سليمان للتدرب بالكرة عائدًا من إصابته الأخيرة بجزع في الرباط الداخلي للركبة والسولية يغيب بسبب ألم في العضلة الأمامية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

شهدت تدريبات الأهلي المصري اليوم عودة النجم وليد سليمان للتدرب بالكرة من جديد بعد فترة طويلة من الابتعاد عن تدريبات الفريق بسبب الإصابة.

جاء هذا خلال التدريب الصباحي الخاص الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة، حيث خاض اللاعب بعض التدريبات البدنية أيضًا.

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وتغيب عن تدريبات الفريق اليوم الحارس شريف إكرامي الذي كان قد غادر تدريبات الأمس بسبب الإصابة بمزق في عضلة السمانة سيبعده عن الملاعب لفترة.

وواصل كل من حسام عاشور قائد الفريق ومعه محمد نجيب مدافع القلعة الحمراء التدريبات التأهيلية في مران اليوم حيث يعاني عاشور من شد في العضلة الأمامية ويغيب نجيب عن المشاركة منذ سبتمبر الماضي بسبب جراحة في غضروف الركبة.

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كما غاب عمرو السولية نجم وسط الملعب الذي قدم مستويات طيبة في الفترة الماضية عن المشاركة في التدريب بسبب شعوره ببعض الألم في العضلة الأمامية.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد حاليًا لمواجهة فريق بتروجيت يوم الإثنين المقبل الموافق الرابع من شهر مارس الجاري ضمن لقاءات الجولة الـ 26 من الدوري المصري.