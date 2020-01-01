وليد الكرتي: خسارة الوداد من الزمالك الأسوأ في تاريخي

لاعب الوداد يروي ما حدث أمام الزمالك.

أكد وليد الكرتي، لاعب نادي الوداد البيضاوي المغربي، على أن خسارة فريقه أمام الزمالك برباعية، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016، هي أسوء ذكرى في مشواره مع فريقه.

وقال الكرتي خلال تصريحات لموقع "لو 360 سبور" المغربي: "دخلنا المباراة وكأننا نواجه فريق في الدوري المحلي، ولم نعطي للمباراة قيمتها الحقيقية، وكنا نلعب مواجهة دوري أبطال إفريقيا كمباراة عادية، وكانت النهاية بالنسبة لنا".

لاعب الوداد تابع: "كنت ضمن 4 لاعبين تعرضوا للإهانة من جانب جماهير الوداد بعد العودة إلى المغرب، وهو الأمر الذي دفعه للعمل على نفسه بشكل أكبر".

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واستطرد قائلًا: "عملت على نفسي وعلمت أننا سنحصل على الفرصة في النهاية، وتعلمت كثيرًا من الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني، وكتبت صفحة جديدة مع الحسين عموتة".

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ووصف الكرتي ما حدث في مباراة فريقه الوداد أمام الترجي في الملعب الأولمبي برادس العام الماضي بالفضيحة، حيث قال: "شعرنا بالحزن لأننا عملنا الكثير ولم يكن هناك عدلًا".

الوداد كان قد خسر من الزمالك بأربعة أهداف دون رد، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016، قبل الفوز في مباراة العودة بخمسة أهداف مقابل هدفين، ولكن يفشل الفريق الصعود إلى المباراة النهائية.