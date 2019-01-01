ولفرهامبتون يوضح حقيقة اهتمامه بضم رمضان صبحي

تقارير تشير لاهتمام ولفرهامبتون بضم رمضان صبحي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، حقيقة اهتمامهم بضم المصري رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد والمعار إلى الأهلي لنهاية الموسم الجاري.

وقدم رمضان صبحي، مع الأهلي في الموسم الحالي أداءاً مميزاً خلال المباريات الماضية، جعله بين الأفضل في الفريق وفي الدوري المصري.

ووفقًا لما جاء في موقع "فيلجول"، أن ماكس فيتزجيرالد، المتحدث الرسمي لنادي ولفرهامبتون، أن ليس هناك أي أنباء خرجت من النادي بشأن اهتمامنا بضم رمضان صبحي.

وأضاف: "لسنا مهتمين بضم رمضان صبحي، والأنباء التي كتبت تربطنا باللاعب ليست صحيحة تمامًا".

وتمت إعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى الأهلي المصري، لمدة 6 أشهر فقط.

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وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد أكدت في تقرير، أن ولفرهامبتون مهتم بضم رمضان صبحي قبل بداية منافسات كأس الأمم الإفريقية.