"ولدت من جديد" .. حمد الله يُعلق على عودته لمنتخب المغرب

حمد الله عاد لصفوف أسود الأطلس من جديد

أعلن وليد الركراكي؛ المدير الفني للمنتخب المغربي، عن ضم عبد الرزاق حمد الله لقائمة أسود الأطلس، التي ستخوض منافسات كأس العالم قطر 2022.

وعاد حمد الله من جديد لصفوف منتخب المغرب، بعد غياب دام 3 سنوات منذ أزمته الشهيرة في معسكر الإعداد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.

ونشر حمد الله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يُعبر فيها عن سعادته الكبيرة بالعودة مرة أخرى إلى صفوف أسود الأطلس.

الحمدلله من قبل و من بعد …

الحمدلله أن رزقني تمثيل منتخب بلادي ووطني ، كأني ولدت من جديد وهذه الفرحة لا توازيها فرحة اخرى مهمى كانت .

الشكر لكل الجماهير المحبة لحمدالله عبدالرزاق و ان شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع

تحياتي ❤️ pic.twitter.com/xdEwLGVAkA — abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) November 10, 2022

وجاء نص ما كتبه مهاجم الاتحاد كالآتي: "الحمد لله من قبل ومن بعد، الحمد لله أن رزقني تمثيل منتخب بلادي ووطني، كأني ولدت من جديد وهذه الفرة لا توازيها فرحة أخرى مهما كانت".

وواصل: "الشكر لكل الجماهير المحبة لحمد الله عبد الرازاق، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع، تحياتي".