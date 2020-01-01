ولاية جروس الثالثة - ماذا قدم السويسري مع أهلي جدة في الموسم الحالي؟

أهلي جدة يعاني من تفاوت بالمستوى في الموسم الحالي

تولى تدريبهم في مناسبتين، والحالية هي الثالثة، الجماهير تعشقه بجنون ولكن هذه الولاية لاقى بعض الهجوم من أنصار الراقي بسبب أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة.

السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأهلي، يتعرض لهجوم كبير للغاية خلال المباريات الأخيرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتفريط في خطف الصدارة.

النصر سقط في مباراتين بالتعادل أمام ضمك والفتح على التوالي، وكان الأهلي من الممكن أن يضغط على النصر لولا التعادل مع العدالة في الجولة السادسة عشر.

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جماهير الأهلي رغم الفوز على الاتفاق في الجولة السابعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الخميس الماضي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ولكن هاجمت جروس بسبب تراجع الأداء.

وحقق الأهلي ريمونتادا متأخرة بفضل يوسف البلايلي لاعب الراقي الذي شارك بديلًا وصنع الهدف الأول من ضربة حرة مباشرة وسجل ركلتي جزاء ليعود للفوز بعد أن كان متأخرًا بهدفين نظيفين.

فماذا قدم جروس مع الأهلي الموسم الحالي؟

جروس قاد الأهلي في 14 مباراة في جميع البطولات، بواقع 10 لقائات في الدوري السعودي و3 في كأس الملك ولقاء وحيد في دوري أبطال آسيا.

حقق الأهلي تحت قيادة جروس 10 انتصارات، وتعادل واحد وتلقى 3 هزائم "جميعها كانت في الدوري"، وسجل لاعبيه 28 هدفًا وتلقت شباكه 16 هدفًا.

فهل يستكمل جروس فترته الثالثة مع أهلي جدة أم غضب الجماهير خلال الفترة المقبلة ستطيح به خارج قلعة الراقي وتأتي بمدرب جديد؟