وكيل هيريرا في إيطاليا من أجل دراسة عرضي إنتر ميلان وروما

هيكتور هيريرا يقترب من إيطاليا.. ولكن إلى إنتر أم روما؟

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن وكيل أعمال النجم المكسيكي هيكتور هيريرا متواجد في إيطاليا في الفترة الحالية من أجل التواصل مع إدارتي إنتر ميلان وروما. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وكان هيريرا قد دخل في مفاوضات مع إنتر ميلان قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية، وكان النيراتزوري قريبًا من ضمه الصيف المقبل.

ولكن دخول روما على الخط عطل قليلًا من حسم إنتر للصفقة، ليبدأ اللاعب ووكيل أعماله في دراسة العروض المقدمة جديًا.

ويبناء على ذلك، سافر وكيل أعمال هيريرا إلى إيطاليا لمقابلة ممثلي إنتر وروما من أجل التفاوض مع الطرفين من خلال عروضهما.

وكان هيريرا قد أعلن من قبل أنه يتمنى خوض تجربة اللعب في إيطاليا، مما جعل النيراتزوري والذئاب يتواصلان معه خاصة وأن كلاهما يحتاج إلى لاعب وسط ملعب.

يذكر أن هيكتور هيريرا قد لعب في بورتو لأكثر من 7 سنوات، وينتهي عقده مع النادي البرتغالي بنهاية الموسم الحالي، ما يسمح له بالرحيل مجانًا بعدها.