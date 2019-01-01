كأس أمم أفريقيا
الانتقالات

وكيل هيجوايين ينفي انتقاله إلى روما

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Getty Images
الفريق الإيطالي الوحيد الذي سيلعب له جونزالو هو يوفنتوس..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

نفى شقيق نيكولا هيجوايين شقيق وكيل جونزالو هيجوايين التقارير التي أشاعت انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى روما.

وقال نيكولا عبر تيتر:"الفريق الإيطالي الوحيد الذي سيلعب له هيجوايين هو يوفنتوس".

وأضاف:"لديه عامين متبقيين في عقده وسيتم احترام هذا العقد، يوم سعيد للجميع".

وكانت التقارير قد زعمت انتقال البيبيتا إلى روما في صفقة تبادلية تقضي بانتقال نيكولو زانيولو إلى يوفنتوس.

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يذكر أن هيجوايين قضى النصف الأول من الموسم معاراً لميلان، فيما أعير في النصف الثاني إلى تشيلسي.

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