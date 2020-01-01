وكيل نيمار يتوقع فشل عودته لبرشلونة من جديد

فاجنر ريبيرو وكيل النجم البرازيلي نيمار السابق يتوقع فشل عودته لبرشلونة قريبًا.

وكيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا السابق يرى أنه سيستمر في صفوف باريس سان جيرمان ويتوقع فشل عودته لبرشلونة.

أكد فاجنر ريبيرو على الأوضاع الصعبة التي تعيشها فرق كرة القدم حول العالم في الأيام الجاري بسبب فيروس كورونا المميت.

جاء هذا في تصريحات صحفية لريبيرو، توقع خلالها فشل عودة نيمار لصفوف برشلونة في الصيف المقبل، بسبب الظروف الجديدة في كرة القدم.

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وقال ريبيرو: "أعتقد أن نيمار سيبقى في صفوف باريس سان جيرمان لأن ظروف سوق الانتقالات أصبحت مختلفة بشكل واضح عما كانت عليه، والوضع الاقتصادي لكرة القدم سيختلف".

وكان ريبيرو قد خرج في تصريحات سابقة أكد خلالها أن ريال مدريد لا يزال يأمل في الحصول على خدمات النجم البرازيلي في الفترة المقبلة.

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وأضاف ريبيرو: "ذهبت لمدينة مدريد عدة مرات لأن فلورنتينو بيريز كان لديه حلم التعاقد مع نيمار بذلك الوقت قبل أن ينضم لصفوف برشلونة".

وأكمل: "في شهر مايو الماضي كنت معه في مكتبه وتحدثنا في عدة أمور وأخبرني أنه لا يزال يحلم بالحصول على خدمات نيمار".

وأردف: "لقد تحدثوا معي عدة مرات قبل أن ينضم لصفوف برشلونة، اليوم سعر نيمار سيكون 164 مليون يورو، وهو ما لم يكن متاحًا منذ أشهر قليلة".

جدير بالذكر أن نيمار مطلوب في الوقت الحالي كأحد الأهداف الأساسية لنادي برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية رفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر.