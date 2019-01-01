وكيل نوير: البايرن لا يقدر على منافسة الإنجليز، وهذا طموح موكلي

وكيل أعمال نوير يصدم جماهير بايرن ميونخ

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

أدلى وكيل أعمال حارس المرمى الألماني مانويل نوير، بتصريحات مُحبطة بالنسبة لمشجعي بايرن ميونخ، عن الفجوة الكبيرة بين مستوى فريقهم ومستوى الرباعي الإنجليزي المشارك في دوري أبطال أوروبا.

ويعتقد توماس كروث، أن العملاق البافاري لم يتم تجهيزه بعد لمقارعة كبار البريميرليج في المحفل الأوروبي الأهم، غير أنه أظهر عدم اكتراثه بتأجيل مفاوضات إدارة البايرن معه، للاتفاق على تمديد عقد موكله، قبل أن يدخل موسمه الأخير مع أصحاب "آليانز آرينا".

وقال كروث لصحيفة " Süddeutschen Zeitung" الألمانية "حاليًا بايرن ميونخ ليس على نفس مستوى الاهتمام كبقية الفرق الكبرى في أوروبا"، مُشددًا على أن موكله هو "منحنى نجاح البايرن"، رغم الفجوة الكبيرة مع الأندية الإنجليزية بالذات، والتي وصفها بالخطيرة.

من جهة، سُئل عن مستقبل صاحب الـ33 عامًا مع بطل ألمانيا، في ظل تجاهل الإدارة فتح ملف مستقبل عقده الذي سينتهي منتصف العام المُقبل، فأجاب "نوير مجرد نموذج واضح وليس الوحيد في هذا الموسم"، لكنه حذر من إبقاء الوضع كما هو عليه، بقوله "الآن نحن في مرحلة اتخاذ القرار الأفضل ورؤية كيف ستسير الأمور".

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وختم "إذا تراجع بايرن ميونخ في المفاوضات، فلن تكون نهاية المطاف بالنسبة لنوير، إنه ما زال بطل العالم 2014 ويريد الفوز ببطولة أوروبا وأيضًا دوري أبطال أوروبا مرة أخرى".