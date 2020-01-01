وكيل نوبل يتقبل تصريحات مانويل نوير بصدر رحب

ستيفان باكز، وكيل أعمال ألكسندر نوبل، يتفهم رغبة مانويل نوير في الحفاظ على عرينه واللعب بصورة أساسية

تقبل ستيفان باكز، وكيل أعمال ألكسندر نوبل، حارس مرمى شالكه، بصدر رحب تصريحات مانويل، قائد بايرن ميونخ، والتي عبر خلالها عن رغبته في اللعب أساسيًا.

وأعلن بايرن ميونخ، التعاقد مع نوبل، في صفقة انتقال حر، لمدة 5 سنوات، على أن ينضم صاحب الـ23 عامًا إلى صفوف النادي البافاري بعد نهاية الموسم الحالي.

وأبدى نوير، تعجبه من قرار نوبل بعدما قبل بلعب دور الرجل الثاني في بايرن ميونخ، مصرحًا: "عندما كنت شابًا رغبت أن ألعب دائمًا، لا أعرف ما إن كنت سأتصرف بهذه الطريقة كما فعل نوبل".

من جانبه، علق باكز على تصريحات نوير، إذ قال لصحيفة "كيكر" الألمانية: "ما كان نوير ليصل إلى ما هو فيه الآن لولا شخصيته القوية، لقد رأيت ذلك، اليوم".

ورغم تصريحات نوير، التي تحمل إشارة واضحة إلى عدم السماح بتقاسم المباريات مع نوبل في الموسم الجديد، إلا أن وكيل الأخير لم يبد أي اعتراض.