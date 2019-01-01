وكيل نجم بلجيكا الصاعد يتحدث عن انتقاله إلى أرسنال

اللاعب تقدر قيمته في حدود 25 مليون يورو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فتح وكيل لياندرو تروسارد، لاعب جنك، المجال لانتقال الشاب البلجيكي لصفوف أرسنال في الصيف المقبل في ظل رغبته في الرحيل عن ناديه.

ولفت اللاعب الشاب الأنظار بمعدلاته التهديفية المميزة الموسم الحالي، إذ بلغ 22 هدفاً وصنع 10 في 44 مباراة مع فريقه.

وقال وكيل اللاعب مع " Het Nieuwsblad": "لا يوجد اتفاق مع أي نادي بعد، برأيي ألمانيا بلد جميلة وتناسبه وستكون خطوة للأمام".

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وأضاف: "في أرسنال سيلعب مباشرة في المستوى الأعلى وبعدها لا يوجد إلا الرجوع للخلف، ولكن أرسنال يبقى حلاً بالتأكيد".

ويجيد تروسارد اللعب في مركز رأس الحربة أو الجناح، المركز الذي سعى أرسنال لتدعيمه في يناير الماضي وضم دينيس سواريز من برشلونة.

ويلعب أرسنال مساء الأحد مع برايتون ضمن لقاءات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز وسعيه لبلوغ دوري الأبطال.