وكيل موستافي يرد على أنباء اقترابه من الدوري الإيطالي

رد سريع من وكيل أعمال المدافع

رد سريعًا وكيل أعمال مدافع آرسنال شكوردان موستافي على الأنباء المتداولة في مختلف الصحف الإنجليزية عن اقتراب موكله من الانتقال لأحد الأندية الإيطالية.

وأشارت التقارير إلى أن الإدارة اللندنية أخبرت اللاعب ووكيل أعماله بعدم حاجة المدرب أوناي إيمري لخدماته، خاصة بعد استمرار مسلسل هفواته الفادحة الموسم الماضي.

وأكدت شبكة (BBC) أن مدافع فالنسيا السابق، تلقى أكثر من عرض لمغادرة ملعب "الإمارات"، أبرزهم عرض روما الإيطالي، لتعويض رحيل الألماني مانولاس، وعرضًا آخرًا من موناكو.

انظروا من عاد 👀



🔴🔵نيمار يعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان عقب التكهنات بانتقاله إلى برشلونة. pic.twitter.com/Vfj3ebi7P9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 30, 2019

أما وكيل أعمال اللاعب، فقد نفى صحة هذه الأنباء، مصرًا على بقاء صاحب الـ27 عامًا في الجزء الأحمر من شمال لندن لنهاية الموسم الجديد على أقل تقدير.

وقال في تصريحات نقلها على لسانه موقع "روما نيوز" الإيطالي "هذه مجرد أخبار بالنسبة لي. أود القول بأنها ليست أخبار حقيقية، لم يكن هناك اتصالات مع روما أو أي ناد إيطالي آخر".