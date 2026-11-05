"سعيد بدعم الجماهير ولكن" .. وكيل بوسيتش يكشف موقفه من الرحيل ويرفض الحديث عن "الشرط الجزائي"

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الغموض مستمر حول مصير مدرب الراقي

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رد روب يانسن وكيل أعمال مارينو بوسيتش مدرب الأهلي، على الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة، حول مستقبل الهولندي مع الراقي وسط شائعات إقالته.

وتأتي هذه التصريحات في ظل المطالب المستمرة من جماهير الفريق برحيله، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ بعد النتائج السلبية للأهلي تحت قيادته.

ماذا حدث؟

بوسيتش يواجه انتقادات عنيفة، منذ تولى تدريب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في صيف عام 2026؛ إلا أن الهجوم عليه زاد بشكلٍ كبير للغاية، بعد الخسارة (1-6) أمام نادي الشباب.

وواصل الأهلي ترنحه بالتعادل أمام السد القطري سلبيًا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليتراجع ترتيب الراقي في جدول منطقة الغرب إلى المركز السادس برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، حيث فاز مرتين وتعادل مثلهما.

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وعلى مستوى دوري روشن السعودي، يتواجد الأهلي أيضًا في المركز السادس برصيد 21 نقطة، حصدها من 11 مباراة حيث حقق 7 انتصارات بينما تلقى 3 هزائم.

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تصريحات وكيل أعماله

يانسن قال عبر موقع "winwin":"لا يوجد أي شخص متأكد من مستقبله في عالم كرة القدم، ولكن حتى الآن يقوم بوسيتش بتقديم مستويات جيدة في الأهلي مع جهازه المعاون".

وأضاف:"في الوقت الحالي، بوسيتش وجهازه يشعرون بالتواجد مع الأهلي، وهناك حالة من الامتنان لديهم تجاه دعم الجماهير لهم".

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وفي سياق متصل، رفض وكيل بوسيتش التعليق على ضرورة دفع الأهلي مبلغ يزيد عن 45 مليون ريال سعودي كشرط جزائي، في حالة رغبته في إقالة بوسيتش.

بوسيتش سيرحل قبل هذا الثنائي!

كشف الصحفي الرياضي أحمد الشمراني، عن مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص "الكرواتي-الهولندي" مارينو بوسيتش، المدير الفني لعملاق جدة النادي الأهلي.

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وفي هذا السياق.. أعلن الشمراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء أمس الأربعاء، عن إبلاغ بوسيتش اثنين من نجوم الأهلي؛ بضرورة البحث عن نادٍ آخر للانضمام إليه، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027".

هذا الثنائي الأهلاوي؛ هما متوسط الميدان نايف مسعود، والجناح البرازيلي ويندرسون جالينو.

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وكتب الشمراني عن ذلك؛ بالحرف: "صدق أو لا تصدق.. مدرب الأهلي طلب من جالينو ومسعود، البحث عن أندية في الشتوية".

ورغم ذلك؛ أوضح الشمراني أن المدير الفني "الكرواتي-الهولندي"، هو من سيرحل عن الفريق الأهلاوي قريبًا.

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وقال الصحفي الرياضي: "الأكيد.. سيادته هو من سيغادر؛ بل على وشك المغادرة".