وكيل مارادونا يطمئن الجماهير بعد خروجه من المستشفى

مارادونا نقل إلى مستشفى مساء الجمعة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طمئن وكيل أعمال النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا ماتياس مورلا الجماهير بعد تغيبه عن تدريبات فريقه إلدورادوس ونقله للمستشفى.

وغاب مارادونا عن انطلاقة المعسكر التدريبي الخاص بفريقه، وكشفت تقارير عن نقله لمستشفى بسبب وجود نزيف في معدته أثناء تواجده بالأرجنتين.

وذكرت ديلما، نجلة مارادونا، للصحافة أن والدها غادر المستشفى وبحالة جيدة، وشكرت كل من تمنى له السلامة الفترة الأخيرة. اختيارات المحررين حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

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ونشر مورلا عبر صفحته على "تويتر" قائلاً: "دييجو مارادونا مستمر في تدريب إل دورادوس دي سينالوا لنهاية الموسم".

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وأكمل: "خضع لفحوصات طبية روتينية في الأرجنتين، وسيعود لفريقه من أجل استئناف التدريبات".

وكانت تقارير تحدثت عن غضب مارادونا بسبب رحيل مساعده لويس إسلا، وهو من الأشخاص المقربين للأرجنتيني بالنادي المكسيكي.

وأكدت صحيفة "ماركا" أن مارادونا قام بتمديد عقده مع فريقه المكسيكي لعام إضافي، ونفت المزاعم عن رحيله من تدريب الفريق.

يُذكر أن مارادونا كان نجح في قيادة إل دورادوس إلى نهائي دورة الترقي إلى دوري الدرجة الأولى المكسيكية ولكن خسر المباراة.