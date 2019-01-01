وكيل ليفاندوفيسكي يوجه صدمة لليفربول

وسط كل التكهنات المحيطة بإمكانية رحيله عن بايرن ميونيخ

أكد بيني زاهافي وكيل أعمال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، أنه أصبح قريباً من التوقيع على عقد جديد مع بايرن ميونيخ.

عقد ليفاندوفيسكي الحالي مع بايرن ينتهي في 2021، وسط تكهنات عديدة حول مستقبله الصيف القادم.

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البعض كان يرى رحيله وشيكاً، لاهتمام بايرن بالتعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم لايبزج، ولوكا يوفيتش نجم أينتراخت فرانكفورت.

ومع ذلك أكد وكيل أعماله في تصريحات لموقع "بريزجلاد سبورتوفي" البولندي، أن البافاري يريد استمرار هدافه.

وأوضح أن المفاوضات مستمرة بين إدارة بايرن وليفا، لتمديد عقده لموسمين إضافيين.

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وتغلق هذه الأنباء الباب أمام إمكانية انتقال اللاعب لنادي آخر، حيث برز مؤخراً كأحد الأهداف الرئيسية ليورجن كلوب مدرب ليفربول.

يذكر أن ليفاندوفيسكي قضى 5 سنوات مع بايرن، وسجل خلالهم 186 هدف في 234 مباراة بقميص النادي.