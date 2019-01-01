وكيل لوكاكو متحدثًا من مقر إنتر: الأمور تسير بشكل إيجابي

وكيل لوكاكو في مقر إنتر للمفاوضات ولحسم صفقة انتقال لازارو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث فيديريكو باستوريلو وكيل أعمال النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، والوسيط في مسألة انتقال لازارو إلى إنتر حول وضع الثنائي.

وجاء حديث باستوريلو أثناء تواجده في مقر نادي إنتر في ميلانو، وذلك من أجل الاجتماع مع إدارة النيراتزوري لحسم صفقة انتقال نجم هيرتا برلين فالنتينو لازارو.

ويشرف فيديريكو باستوريلو على بيع إدواردو فيرجاني إلى ساسولو، كجزء من المفاوضات التي ستقود ستيفانو سينسي إلى إنتر. لذلك من الممكن أن يوافق الوكيل على تفاصيل بيع مهاجم إنتر تحت 20 عامًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ يونيو ٢٠١٩

وحول لازارو قال باستوريلو إنه يعتقد أنه سيصل إلى ميلانو قريبًا، ولكن لا تزال هناك مسافة بين الطرفين، ووجوده يأتي للسعي في حلها، ولكن الأمور أكثر استعجالًا لذا فمن الأفضل حسمها اليوم"

وحول روميلو لوكاكو قال: "لوكاكو ليس حلمًا مستحيلًا، إنتر يحاول بجدية والأمور تسير بشكل إيجابي، ولكن لا جديد ليقال اليوم"

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يذكر أن روميلو لوكاكو قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف إنتر مع وصول المدرب أنطونيو كونتي الذي يعد أحد أبرز المعجبين به لتدريب النيراتزوري.