وكيل لاوتارو : برشلونة؟ عليهم التحدث مع إنتر لضمه

الأنباء مستمرة حول رحيل اللاعب إلى الدوري الإسباني

علق بيتو ياكي وكيل أعمال المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، على الأنباء المستمرة حول رحيل اللاعب عن إنتر وانتقاله إلى برشلونة.

لاوتارو كان قريبًا من الانتقال للنادي الكتالوني في الصيف، ولكن برشلونة فشل في التوصل لاتفاق على القيمة المالية للصفقة مع إنتر ليستمر اللاعب بناديه الحالي.

بيتو ياكي قال في تصريحات لصحيفة "Olé" الأرجنتينية:"برشلونة؟ إنه بخير في إنتر وينمو هناك ويتعلم، هو الآن يتمتع بإمكانيات هائلة بلا حدود ويمكنه أن يصبح لاعبًا مميزًا".

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وأضاف:"اعتاد على الكرة الأوروبية بسرعة كبيرة، الناس يرون الجودة الكبيرة التي يتمتع بها بشكل واضح".

وأما عن البقاء في إنتر:"لا يزال أمامه ثلاث سنوات في عقده، من يريده عليه التحدث إلى إنتر لكنه يشعر بالسعادة هناك".

وعن إطلاق لقب "تورو" على النجم الأرجنتيني في نادي باهيا بلانكا:"لا كان يطلقون عليه اسم "لاوتي" فقط، أطلقوا عليه لقب تورو عندما كان في ريسينج".

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يذكر أن صاحب الـ23 سنة، ظهر في 20 مباراة هذا الموسم مع إنتر وسجل 7 أهداف بكل البطولات.