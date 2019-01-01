وكيل لاعبين يكشف تفاصيل محبطة لمشجعي مانشستر يونايتد

واقعة تمت قبل عامين

ادعى وكيل أعمال المهاجم الروسي فيدور سمولوف، أن موكله كان مدرجًا ضمن قائمة أهداف مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية عام 2018.

وزعم الوكيل، أنه في البداية كان المدير التنفيذي لليونايتد إد وودوارد، يستهدف التوقيع مع أنطوان جريزمان أو باولو ديبالا، لكن بعد التأكد من صعوبة إتمام أي من الصفقة، وجه أنظاره للدولي الروسي.

ولفت كذلك إلى أن النية داخل النادي الإنجليزي كانت تتجه لضمه، لكن فجأة وقع اختيار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على أليكسيس سانشيز.

وأثيرت ضجة كبيرة بعد انتقال الدولي التشيلي إلى "أولد ترافورد" في صفقة تبادلية مع الأرميني هنريخ مخيتاريان، لكن في نهاية المطاف، فشل اللاعب اللاتيني في التعبير عن نفسه مع اليونايتد على مدار 18 شهرًا.

وقال جيرمان تيكاتشينكو في تصريحات صحفية "عندما كنا نبحث عن خيار، ظهر مانشستر يونايتد كخيار مفاجئ أمامنا، وكان اهتمامهم حقيقيًا".

وأضاف "كانوا يبحثون عن مهاجم، وكان لديهم هدفان رئيسيان .. باولو ديبالا وأنطوان جريزمان، ونحن بالنسبة لهم كنا الخيار البديل".

وختم حديثه "عندما علم مانشستر يونايتد أنه لن يضم أهدافه الرئيسية، تضاعف الاهتمام بنا، وقد ناقشنا بنود العقد بما فيها الراتب والإعلانات وغيرها، ما أستطيع قوله إن كل شيء كان جاهزًا، لكن في النهاية تحول يونايتد إلى أليكسيس سانشيز، وتوقف صفقة سمولوف".

ولم يُسجل سانشيز بالقميص الأحمر سوى خمسة أهدافه من مشاركته في 45 مباراة، ما عجل بانتقاله إلى صفوف إنتر في الميركاتو الصيفي الأخير على سبيل الإعارة.