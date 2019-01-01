وكيل كلوب يكشف عن عقبة جديدة تمنع استمراره مع ليفربول

وكيل كلوب يُصر على إثارة قلق ومخاوف مشجعي ليفربول

تعمد وكيل أعمال المدرب الألماني يورجن كلوب، إثارة الجدل والشكوك حول مستقبل موكله مع ليفربول، مدعيًا هذه المرة، أن الطقس السيئ في شمال غربي المملكة المتحدة، قد يمنع المدرب من الاستمرار بعد انتهاء عقده مع الإدارة الأمريكية.

وأشار مارك كوزيك، إلى أن نجاح مفاوضات تجديد عقده الذي سينتهي مع حلول صيف 2022، سيتوقف على مدى تحّسن المناخ القارص في مدينة نهر الميرسيسايد، وذلك في مقابلة حصرية مع Goal و DAZN.

وقال الوكيل "عقد كلوب ما زال ممتدًا حتى عام 2022، والنادي يود تمديده، وبالنسبة لنا، فما زال أمامنا بعض الوقت، ينبغي علينا أن ننتظر لنرى كيف ستتطور الأشياء وما إذا كان التغير المناخي سيؤدي إلى طقس أفضل في إنجلترا أو لألمانيا فقط".

وتابع حديثه عن المناخ الصعب "لا ينبغي لأحد أن يُقلل من شأن الطقس السيئ، أتذكر أنه في نوفمبر أو ديسمبر، طلب ليفربول تمديد العقد، لكني قُلت لهم دعنا ننتظر، كلوب وزوجته يستيقظان في الصباح وتكون الدنيا ظلام، وعندما يلتقيان مجددًا في المساء، أيضًا لا يتغير الظلام".

حمدالله لديكم لا خوف عليكم يا عالميين 🔥🔝



التعادل للنصر عن طريق النجم المغربي ⚽️#السد_النصر #آسيا_مع_جولpic.twitter.com/701tAld3Jc — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 16, 2019

وقارن بين الوضع في ألمانيا وإنجلترا، قائلاً "في ألمانيا، عندما يكون الطقس سيئًا، فإن الأندية تحصل على أجازة لمدة أسبوعين، ثم بعدها تعود إلى معسكر التدريب في الشمس، أما في هذا التوقيت في إنجلترا، ففي بعض الأحيان يتعين على المدرب الاستعداد لما يقرب من 13 مباراة، وهذا ليس بالأمر السهل على الإطلاق".