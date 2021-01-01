وكيل كلوب يحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول وتدريب منتخب ألمانيا

مارك كوسيك وكيل أعمال المدرب الألماني يورجن كلوب يحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول وتدريب منتخب الماكينات.

أكد مارك كوسيك وكيل أعمال المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول إن موكله ملتزم بشكل كامل بعقده مع الريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كوسيك لصالح قناة "سبورت 1" الألمانية، وأكد خلالها أن تدريب ألمانيا ليس في حسابات كلوب بالوقت الحالي.

وقال كوسيك: "كلوب لم يكمل عمله في ليفربول بعد، ولا يوجد أي باب خلفي مفتوح بالنسبة له، فلا يزال في عقده ثلاث مواسم".

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وأضاف: "يورجن أوضح تلك النقطة أكثر من مرة حتى لا يكون هناك أي مجال للتكهنات بشأن مستقبله مع ليفربول".

وكان كلوب قد حسم موقفه من منتخب ألمانيا من قبل وقال: "لن أكون متاحًا في الصيف المقبل، أو حتى بعد ذلك".

وأكمل: "أنا هنا لدي ثلاثة أعوام مع ليفربول، الأمر بتلك البساطة، عندما توقع على أي عقد تحاول أن تلتزم به".

جدير بالذكر أن رحيل يواخيم لوف عن منتخب ألمانيا في الصيف القادم، مع تراجع نتائج ليفربول تسببا في انتشار أنباء عن تولي كلوب لتدريب الماكينات.