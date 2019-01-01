وكيل كاسياس ينفي اعتزاله قبل قرار الأطباء النهائي

الخبر اليقين خلال الأيام المقبلة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد كارلو كوتروبيا وكيل أعمال الأسطورة الإسبانية إيكر كاسياس، أن التقارير الطبية النهائية هي ما ستحسم مستقبل الحارس المخضرم.

وقال كوتروبيا لـESPN:"كاسياس لا يزال في عطلة طبية ولا أحد على عجلة لاتخاذ القرار سواء إيكر أو نادي بورتو".

وأضاف:"لا يوجد قرار نهائي بشأن مستقبله حتى يمنحه الأطباء التصريح الكامل للعودة".

وكان القديس قد سبق له التعليق على تلك الأنباء قائلاً:"الاعتزال؟ سيأتي يوم أعتزل به، دعوني أعلن تلك الأنباء حين يأتي الوقت".

وكان كاسياس قد تعرض لأزمة قلبية خلال التدريبات قبل شهرين، الأمر الذي أشاع أنباء اضطراره للاعتزال.

يذكر أن إيكر عاد أمس للتدريبات، ولكن الموقف النهائي لم يتحدد بعد