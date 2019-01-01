وكيل كاريلو يكشف أخر تطورات مفاوضات الهلال

الهلال يسعى للاحتفاظ بأندريه كاريلو

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث وكيل البيروفي آندريه كاريلو لاعب الهلال السعودي والذي كان معارًا من بنفيكا البرتغالي، عن مستقبله ومصير مفاوضاته مع الزعيم.

وكان كاريلو قد قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في الهلال السعودي من بنفيكا البرتغالي، قبل أن تجدد إدارة الفريق طلبها بالشراء النهائي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، من تصريحات وكيل اللاعب حيث أكد أن عدم وجود رئيس للهلال يجعل مصير الصفقة غامضًا.

وأكد وكيل اللاعب أنه تلقى عرضًا من أحد الأندية الفرنسية خلال الأيام القليلة بالإضافة إلى بعض أندية الدوري الإنجليزي والتي دخلت في مفاوضات رسمية.

ومن المنتظر أن يحسم الهلال صفقة كاريلو عقب تنصيب الرئيس الجديد للنادي خلال الأيام المقبلة، من أجل البقاء على قوة الفريق.

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وكان الهلال قد فقد لقب الدوري السعودي في الأمتار الأخيرة بالموسم الماضي لصالح النصر وخرج خالي الوفاض من البطولات.