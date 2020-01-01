وكيل فيرنانديس يثير الجدل حول انتقاله إلى مانشستر يونايتد

وكيل كريستيانو رونالدو يحبط مشجعي مانشستر يونايتد!

على النقيض من التقارير المتداولة عن اقتراب مانشستر يونايتد من التوقيع مع متوسط ميدان سبورتنج لشبونة برونو فيرنانديس، قال وكيل أعماله خورخي مينديش، إنه لا توجد ضمانات لانتقال موكله إلى "أولد ترافورد" هذا الشهر.

واتفقت جُل وسائل الإعلام البريطانية على مدار الأيام والساعات القليلة الماضية، على أن المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودوارد، أوشك على ضم صاحب الـ24 عامًا، لحل معضلة النقص العددي الحاد في مركز لاعب الوسط.

ويعاني المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير الأمرين، بعد الانتكاسة الأخيرة التي تعرض لها بطل العالم بول بوجبا، وعلى إثرها اضطر للخضوع لعملية جراحية على مستوى الكاحل، ليتأكد غيابه عن الفريق لفترة ليست قصيرة، وسبقه القلب الشجاع سكوت مكتوميناي بإصابة مزعجة مع بداية العام الجديد.

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وردًا على هذه الشائعات، قال وكيل أعمال كريستيانو رونالدو "انتقال برونو فيرنانديس إلى مانشستر يونايتد؟ لا أعرف إذا كان سيغادر الآن أم لا".

وأضاف "لكن ما أعرفه أنه سيغادر في الصيف لأن سبورتنج تحدث بالفعل مع أندية أخرى".

وختم حديثه المقتضب "سوف يحدث شيء ما. لكني لست متأكدًا مما إذا كان سيحدث الآن (في الميركاتو الشتوي الحالي) أم في نهاية الموسم".

وكانت التقارير الواردة من داخل عملاق البريميرليج، تُفيد بأن الإدارة حاولت ضم لاعب الوسط البرتغالي مقابل حوالي 60 مليون يورو، بخلاف المتغيرات حال فاز اللاعب بالكرة الذهبية أو حقق يونايتد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن بعد اعتراض النادي البرتغالي، قيل إن مانشستر رفع العرض لنحو 68 مليون بنفس العملة، وذلك قبل عشرة أيام من غلق سوق الانتقالات الشتوية.