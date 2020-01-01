وكيل فاتي يضغط على برشلونة بسبب 150 مليون يورو

النادي الإسباني رفض عرضاً ضخماً بـ150 مليون يورو

يراقب جورج مينديش وكيل أعمال المهاجم الإسباني أنسو فاتي، مستقبل اللاعب مع برشلونة خلال الفترة القادمة لتحديد مصيره.

اللاعب سبق أن وافق على تمديد عقده مع النادي، ولكن برشلونة اعترف مؤخراً بتلقيه عرضاً قيمته 150 مليون يورو للحصول على خدماته.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن طريقة عمل مينديش تختلف عن مينو رايولا، الذي يعيش على النسب المئوية لرواتب لاعبيه، حيث يعتمد البرتغالي على التحويلات المالية المباشرة.

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اعتراف برشلونة بالعرض المقدم له، سيجعل مينديش يضغط بقوة من أجل تحسين عقد فاتي بأفضل صورة ممكنة، وسيقوم بذلك خلال الأيام القادمة.

ومن جانبه سيحرص وكيل اللاعبين البرتغالي، على تحقيق أقصى استفادة مالية من تجديد اللاعب لعقده، سواء من ناحية راتب فاتي نفسه أو العمولة المالية.

ويؤمن مينديش أن محاولاته ستأتي بنتيجة مؤكدة، نظراً لأهمية فاتي بالنسبة لبرشلونة ومدربه رونالد كومان، للدرجة التي جعلت النادي يرفض العرض الضخم بـ150 مليون يورو.

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يذكر أن العديد من الصحف الإنجليزية والإسبانية، أكدت قيام مانشستر يونايتد بتقديم هذا العرض، بعد تعقد المفاوضات مع جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند.