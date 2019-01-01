وكيل ظهير ليون يؤكد اهتمام يوفنتوس بضمه

لم يتضح موقفه من البقاء أو الرحيل حتى الآن

أكد وكيل أعمال الظهير الفرنسي فيرلاند ميندي، أن يوفنتوس وضع اللاعب ضمن اهتمامه الصيفية القادمة.

نابولي وريال مدريد وبرشلونة، جميعها أندية أبدت رغبتها في التعاقد مع نجم ليون، ولكن وكيله يفان لي مي كشف عن نادي جديد.

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وقال وكيل اللاعب في تصريحات صحفية:"ميندي يقدم مستويات مبهرة مع ليفربول، عمره 23 سنة فقط، ولعب مع منتخب فرنسا والآن محط أنظار الجميع".

وأضاف:"نصف أوروبا تريد التعاقد معه، الأظهرة أصبحت تحظ بالاهتمام المناسب، لاعب مثل لوكاس هيرنانديز انتقل لبايرن ميونيخ بـ80 مليون يورو".

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وتابع:"ميندي لاعب متكامل بشكل أكبر، فهو متميز في المراوغة والعرضية، فهو يشبه مارسيلو في الهجوم، ويمتلك الصفات الدفاعية لأليكس ساندرو وكيفو ".

وفي نهاية حديثه شدد وكيل اللاعب، على عدم وضوح موقف ميندي حتى الآن سوى بالرحيل عن ليون هذا الصيف، أو الانتظار لموسم آخر بناء على رغبة رئيس النادي جون ميشيل أولاس.