وكيل سواريز يعُلق على موقفه من الانتقال لنابولي

يعاني حالياً من الإصابة وفرصه في أرسنال تبدو ضعيفة

اعترف فيليكس جويندي وكيل أعمال صانع الألعاب الإسباني دينيس سواريز، بعدم رضاه عن الموسم الحالي له سواء مع برشلونة أو أرسنال.

سواريز بدأ النصف الأول من الموسم الحالي على دكة بدلاء برشلونة، قبل الانتقال للمدفعجية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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الوضع استمر على ماهو عليه ليستمر اللاعب مجمداً، وسط أنباء حول عدم قيام أرسنال بتفعيل بند الشراء في عقده.

وقال وكيل أعمال سواريز عن مستقبله:"لديه عامين متبقيين على نهاية عقده مع برشلونة، هذا الموسم لم يكن جيداً له في إنجلترا".

وأضاف:"لم يلعب كثيراً ولم يجد الإيقاع المناسب للتأقلم على أسلوب الكرة هناك، وحالياً هو يعاني من الإصابة ونحن في انتظار النتائج".

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وعن اهتمام نابولي بضمه:"نحن نقدر وجود أي اهتمام بالتعاقد معه، نابولي فريق يقاتل على القمة منذ سنوات، لكن من المبكر الآن الحديث عن أي شيء، وعموماً نحن لا نستبعد أي شيء".

ويغيب سواريز عن المواجهة الهامة لأرسنال غداً الخميس أمام نابولي، في إياب دور الثمانية من الدوري الأوروبي، بعد حسمه لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.