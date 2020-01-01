وكيل رويز يؤكد اهتمام ريال مدريد وبرشلونة

النجم الإسباني مطلوب بشدة في بلاده

أكد وكيل نجم نابولي وإسبانيا فابيان رويز على وجود اهتمام من قبل ريال مدريد وبرشلونة بالتعاقد مع موكله ولكن ليس في سوق الانتقالات الجارية.

اللاعب الشاب سطع نجمه بقوة منذ انضمامه لصفوف النادي الإيطالي الجنوبي الصيف قبل الماضي من ريال بيتيس مقابل 30 مليون يورو.

اقرأ أيضاً .. إيتو يبعث برسالة مؤثرة لرونالدينيو في محبسه

المزيد من الفرق

وقال وكيله ميجيل ألفارو مع "كالتشيو ميركاتو": "برسا وريال مدريد مهتمام برويز وسيحاولان ضمه في 2021، لسنا في عجالة من أمرنا".

وأضاف: "هو مرتبط بنابولي والفريق يعرف ذلك ويريد تقديم أفضل ما عنده في أي مكان يلعب فيه، لا نريد الاستعجال".

وأردف: "نريد التمهل عند اتخاذ القرار، نابولي يعرف فيما نفكر، المهم هو أن يقدم أفضل ما عنده بالوقت الراهن".

لاعب آخر يعمل مع ألفارو هو نجم لاتسيو لويس ألبيرتو، والذي علق على مستقبله كذلك في حواره: "تطور في لاتسيو وأصبح أفضل ممرر وذهب للمنتخب".

وختم: "هو أفضل رقم 10 في إيطاليا ولولا توقف المسابقة، لكان التنافس على لقب الدوري من قبل لاتسيو أكثر جدية".

لويس ألبيرتو سبق له اللعب بقميص إشبيلية وليفربول، ولكن تألقه الكبير جاء بألوان الفريق العاصمي الإيطالي.