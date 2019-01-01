وكيل رونالدو يوضح سبب عدم تعاقده مع اللاعبين الأفارقة مثل صلاح

البرتغالي جورج مينديش يوضح سبب عدم ذهابه إلى أفريقيا والتعاقد مع لاعبين شباب

فسر البرتغالي، جورج مينديش، وكيل اللاعبين سبب عدم ذهابه واكتشاف المواهب الأفريقية مثل محمد صلاح وتسويقها أوروبياً.

ويتواجد مينديش، الآن في الإمارات لحضور حفل جلوب سوكر السنوي، في دبي.

وقال مينديز في تصريحات تلفزيونية: "يمكن أن تكون لاعباً كبيراً في أفريقيا في أي مكان من العالم، الأهم بالنسبة لي هو المدرب من المهم أن يكون المدرب يعمل بجانبه".

وواصل: "رونالدو عندما وصل إلى مانشستر كان هناك السير أليكس فيرجسون لقد أصر على التعاقد معه".

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وتابع: "لاعب مثل صلاح هو مثال جيد وبالتأكيد في النهاية إذا وصل اللاعب إلى موهبة يجب أن يبحث عن فرصة الأمر يحدث هكذا، المشكلة أن في النهاية إذا حصل اللاعب على فرصة وهو شاب الأمر يختلف إذا كان في 22 أو 23 من عمره".

وحصل جورج مينديش على جائزة أفضل وكيل أعمال في العالم، بينما حصل موكله رونالدو على جائزة أفضل لاعب في العام في جائزة جلوب سوكر.