وكيل ديمبيلي يحدد موقفه من الانتقال إلى باريس سان جيرمان

يستمر الغموض، حول مستقبل عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، مع فريقه بعد اقتراب عقده من نهايته، وعدم الوصول إلى صيغة لتجديد العقد حتى الآن، في ظل الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد اللاعب الفرنسي، صاحب الـ 24 عامًا، مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل إلى اتفاق مع فريقه لتجديد العقد حتى الآن.

ومن جانبها كانت إدارة برشلونة، قد قررت في الفترة الماضية عرض ديمبيلي للبيع، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إن لم يوافق على تجديد العقد، وستجمده وتمنعه من اللعب إن انتهت فترة الانتقالات دون رحيله.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات لوكيل أعمال ديمبيلي تحدث فيها عن عدم احتمالية انتقاله إلى باريس سان جيرمان، ولكنه انتقد إدارة الفريق الكتالوني.

وقال وكيل أعمال ديمبيلي في تصريحاته: "في كثير من الأوقات عندما نتحدث عن تجديد العقد، يكون الحديث عن راتب اللاعب، ولكن الأمر لا يتعلق بالمال فقط".

وواصل: "الأمر يتعلق بطريقة إدارة النادي والحياة اليومية من الإدارة الرياضية، منذ أزمة جائحة كورونا، هذه الإدارة من الصعب علينا فهمها".

وفي سياق متصل، أكدت الصحيفة الإسبانية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، يترأس الفرق التي تريد التعاقد مع الجناح الفرنسي، خلال الفترة المقبلة، بينما ينتظر برشلونة رد اللاعب على عرض تجديد عقده.

الجدير بالذكر أن عثمان ديمبيلي شارك هذا الموسم مع برشلونة في عشر مباريات بكافة المسابقات نجح خلالهم في تسجيل هدفًا وصنع هدفين، وغاب عن معظم مباريات الموسم بسبب الإصابات.