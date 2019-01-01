وكيل جوميس يتحدث عن شكوى جلطة سراي ضد الهلال ومصير اللاعب

الهلال لم يسدد بعد الدفعة الأخيرة من صفقة الفرنسي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح السنغالي باتريك ميندي؛ وكيل أعمال الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، موقف اللاعب بعد شكوى جلطة سراي التركي للنادي السعودي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

تقارير تركية كشفت عن شكوى جلطة سراي ضد الهلال، إثر عدم دفع الأخير لقيمة صفقة انتقال الفرنسي إليه خلال الميركاتو الشتوي الماضي، رغم محاولات النادي التركي، والتي كانت دون جدوى. (طالع التفاصيل)

وقال وكيل اللاعب، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية: "شكوى جلطة سراي أمر خاص بينه وبين الهلال، ولا علاقة لجوميس بها، ولا نعلم عنها شيئًا".

وأضاف: "اللاعب سعيد في الرياض، ومستمر مع الهلال موسم آخر، فلا يوجد أي شيء في الوقت الراهن يحول بينه وبين البقاء، ولا توجد له أي متأخرات مالية لدى النادي".

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بسؤاله عن تراجع مستوى جوميس في الفترة الأخيرة وتعرضه للانتقادات، علق الوكيل السنغالي: "الهلال يخوض مباراتين كل أسبوع، واللاعب يعمل بجد واحترافية للاستعداد لها، لكنه أصبح بحاجة إلى راحة، هو يعاني من إرهاق طبيعي يتعرض له أي لاعب".

وتابع: "حتى الهلال تفاوت مستواه حاليًا عن فترة مدربه السابق جيسوس، ويمكننا متابعة يوفنتوس وبرشلونة ومانشستر يونايتد، لا يقدموا موسمًا كاملًا بالمستوى نفسه، لا بد أن يتراجع المستوى في فترة ثم يعود الفريق لمستواه الطبيعي مجددًا".

يذكر أن الفرنسي شارك مع الزعيم في 34 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم 24 هدفًا وصنع ستة آخرين.