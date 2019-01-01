وكيل جورجينيو: تشيلسي سيتحسن رفقة ساري

وكيل أعمال جورجينيو يراهن على نجاح ساري مع تشيلسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

راهن وكيل أعمال النجم الإيطالي جورجينيو على نجاح ماوريسيو ساري في تجاوز الأزمة التي يعاني منها تشيلسي والنجاح مع البلوز في تجربته.

وكان ماوريسيو ساري هو السبب الرئيسي في انضمام جورجينيو إلى تشيلسي قادمًا من صفوف نابولي الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وحول ماوريسيو ساري، قال وكيل أعمال جورجينيو إن المدرب الإيطالي سيحقق نجاحًا في تشيلسي مستقبلًا، فقط بشرط الصبر عليه قليلًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "هناك فارق بين التدريب في الدوري الإنجليزي وبينه في الدوري الإيطالي، الأمر يحتاج إلى بعض الوقت من أجل التأقلم على الفارق بينهما"

وتابع: "ساري حقق إضافات هامة لتشيلسي ولكن ينقصه بعض الأشياء، تلك التي من الممكن أن تأتي فقط بالصبر والعمل على تلبية متطلباته"

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يذكر أن ماوريسيو ساري قد أخفق مع تشيلسي في تحقيق المطلوب خلال هذا الموسم، حيث يحتل المركز السادس حاليًا على سلم ترتيب البريميرليج.